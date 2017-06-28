Съездивший в Сирию с российскими депутатами глава ПАСЕ исключен из фракции

Посетивший Сирию с российскими депутатами глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт исключен из фракции Европейской народной партии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий пресс-службы партии.

«Сегодня утром состоялось заседание, и большинством голосов было принято решение о его исключении из фракции. Решение не единогласное, но принято широким большинством», — пояснили в политическом объединении. Официальные причины такого шага пообещали обнародовать в ближайшее время.

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Во вторник, 27 июня, ПАСЕ приняла большинством голосов резолюцию, меняющую регламент организации. Она позволяет объявить Аграмунту импичмент.

Председатель ПАСЕ вместе с делегацией российских парламентариев во главе с вице-спикером Госдумы Владимиром Васильевым посетил Сирию в марте. Аграмунт заявлял, что выступал как частное лицо, а не как представитель международной организации.

В апреле бюро ассамблеи выразило ему вотум недоверия. Теперь Аграмунт не имеет права совершать официальные визиты и делать публичные заявления от имени ПАСЕ.