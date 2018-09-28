Германия ответила на обвинения в зависимости от России

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас ответил на обвинения американского президента Дональда Трампа в том, что страна может попасть в энергетическую зависимость от России из-за «Северного потока-2». Его слова передает Handelsblatt.

«Ничего нового, эти [обвинения] неудивительны», — сказал он. «Аргументы и факты в поддержку [высказывания Трампа] не имеют отношения к реальному положению дел. Германия ни в каких аспектах не зависит от России, особенно в энергетическом», — заявил Маас. Он отметил, что «Северный поток-2» — главным образом экономический проект, а не политический.

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25 сентября во время выступления в Геннассамблее ООН Трамп заявил, что Германия должна как можно скорее переориентироваться на другие энергетические возможности, иначе западноевропейская страна будет зависеть от России. Это вызвало смех в рядах немецкой делегации.

Ранее американский лидер заявил, что Вашингтон не собирается вводить санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2». До этого министр энергетики США Рик Перри подтвердил, что Вашингтон планирует ввести дополнительные санкции против энергетического сектора России, а также против проекта газопровода «Северный поток-2», чтобы сохранить транзит российского газа через Украину.

«Северный поток-2» должен быть построен к концу 2019 года. В это же время истечет срок соглашения «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» о транзите газа через территорию этой страны.

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