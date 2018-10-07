Бывший СССР
 
Последние новости
Американский беспилотник 11 часов проводил разведку у российских границ
Из России захотели сделать винодельческую державу
Мелания Трамп приехала в Африку в костюме рабовладельца
Пост Верховного судьи занял обвиняемый в домогательствах кандидат Трампа
Бэнкси поведал о секретном механизме для самоуничтожения картины
Киев уличил Баскова и Киркорова в сепаратизме и предложил лишить их наград
Команда третьего дивизиона чемпионата России забила сопернику 43 мяча
Второе судно присоединилось к укладке труб «Северного потока-2»
Послеродовая внешность Кейт Миддлтон ужаснула Киру Найтли
Новости партнеров

Предложен способ сдерживания России

Перейти в «Мою Ленту»

Россия перешла «все возможные красные линии», поэтому ее необходимо «сдерживать». Об этом заявила бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью украинскому изданию «Новое Время».

«Я считаю, что эти границы уже пройдены. К счастью, мы с нашими европейскими союзниками смогли договориться о совместных санкциях против России, и, я думаю, стоит продолжать», — сообщила Райс в ответ на вопрос о якобы тестировании Москвой «границ дозволенного». Политик отметила, что важно найти способ отказаться от российского газа и «Северного потока», строительство которого она назвала «не слишком хорошей идеей».

По ее словам, для сдерживания России украинской армии необходима поддержка стран Запада, в особенности США. «В этом плане я поддерживаю вооружение украинских военных, поддерживаю размещение хорошо вооруженных батальонов НАТО в Польше и Прибалтике. Российские власти уже перешли все возможные красные линии и заслуживают адекватного ответа», — резюмировала Райс.

В июне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов предложил создать стратегическое оружие сдерживания, чтобы противостоять «агрессии» со стороны России. Он обвинил Москву в стремлении дестабилизировать ситуацию на Украине.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Росія перетнула всі можливі червоні лінії - екс-держсекретар США
Британия решила создать кибервойска для сдерживания России
Турция перебросила танки к границе с Сирией для сдерживания России
Украина придумала новый метод сдерживания «агрессии» России
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:01Сегодня

«Немцы разрешали нам ночевать только в хлевах»

В войну украинские националисты сделали ставку на Гитлера. И проиграли
14:29 6 октября

На Украине прокомментировали идею закрытия российских генконсульств

16:19 6 октября

Украинский политик рассказал об отдыхе в Крыму

23:38 5 октября

Кличко посмеялся над оставшимися без горячей воды киевлянами

Бывший СССР00:0110 сентября

«Кто на Украине не за нас, тот против нас»

Откуда взялись украинские националисты и почему они хотели воевать с Россией
23:46 5 октября

Украинцам с российским гражданством пригрозили тюрьмой

02:44 6 октября

Лукашенко назвал самую важную военную задачу Путина

21:51 5 октября

Взрыв на съезде компартии в Донецке назвали фейерверком для привлечения внимания

Бывший СССР00:02 4 октября

«Их надо выкорчевать!»

В Армении нашли, от кого избавиться. У Пашиняна на это месяц
20:37 5 октября

Раскрыты феноменальные умственные способности Януковича

21:01 5 октября

Лукашенко обеспокоился вымиранием мужиков

18:35 5 октября

Лукашенко сознался в побивании детей

Россия
«Помню, как волосы вставали дыбом»
История россиянки, выросшей в монастыре
Ольга«Кто беднее, того и хватают. Как хочешь, так и живи»
Пыталась прокормить детей, но ее осудили за подработку: история матери-одиночки
«Нравятся ли нам песни Егора Крида? Нееет!»
Мы провели неделю в доме Хабиба и поняли все о крутом нраве дагестанцев
Россиянин захотел подышать и проткнул себе голову ножом
Юнус-Бек Евкуров и Рамзан КадыровНовые границы на Кавказе
Чечня и Ингушетия поделили землю на фоне протестов. Что происходит?
Олег Сенцов прекратит голодовку из-за принудительного кормления
Песков поведал о планах Путина на день рождения
Все материалы
Мир
Будущее рядом
Их сажают в лагеря, разлучают с детьми и убивают. Все ради любви к родине
Американский беспилотник 11 часов проводил разведку у российских границ
США и Голландия раскрыли российских шпионов
Что известно об офицерах ГРУ и их тайной работе
Раскрыты планы США применить ядерное оружие во Вьетнаме
Пост Верховного судьи занял обвиняемый в домогательствах кандидат Трампа
Джон Керри предупредил о «желающих столкновения США с Ираном»
Под завалами в Индонезии осталось более 150 человек
Все материалы
Бывший СССР
«Немцы разрешали нам ночевать только в хлевах»
В войну украинские националисты сделали ставку на Гитлера. И проиграли
Живи тихо, умри скоро
От этих детей отказались родители. Их дни пройдут в изоляции и забвении
«Их надо выкорчевать!»
В Армении нашли, от кого избавиться. У Пашиняна на это месяц
На Украине прокомментировали идею закрытия российских генконсульств
Кличко посмеялся над оставшимися без горячей воды киевлянами
Украинцам с российским гражданством пригрозили тюрьмой
«Главное — не повторять ошибок Украины. Иначе разорвут»
Президент Молдавии Игорь Додон о вступлении в Евросоюз и дружбе с Путиным
Все материалы
Экономика
Жизнь взаймы
Украина в западне из-за долгов. Запад больше не поможет
Саудовский принц предрек уход России с рынка нефти
Больно не будет
Они посадили Америку на наркотики и получают миллиарды. Это абсолютно легально
ВТБ заинтересован в финансировании крупных проектов в Индии
Второе судно присоединилось к укладке труб «Северного потока-2»
Покупка в два клика
Чем онлайн-ретейлеры заманивают клиентов
Илон Маск неудачно пошутил и снова обвалил акции Tesla
Все материалы
Силовые структуры
Золотой вор
Он держит воровской общак и назначает смотрящих. Его дом — особняк на Рублевке
«Они били меня шокером, кричали: сейчас будем насиловать»
Его пытки тюремщиками прогремели на всю страну. Он боится, что за ним придут
Жесткий перехват
Полиция России засекретила планы по борьбе с бандитами. Скрыть удалось не все
СК опроверг версию о застреленном пилоте вертолета с замгенпрокурора
Пилота вертолета с замгенпрокурора России застрелили до момента крушения
Стали известны последние слова погибшего за решеткой вора в законе Вагона
СК заинтересовался руководством фонда Доктора Лизы
Все материалы
Наука и техника
Мачете выступает
Главные соблазны и герои крупнейшей игровой выставки России
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
Мертвый сезон
Самые страшные сражения Второй мировой на потерянных снимках
Назван главный признак здоровых и счастливых отношений
В США испугались возможности российских «Калибров» долететь до Европы
Израиль счел С-300 «слепыми» перед F-35
Назван «худший» вопрос физику
Все материалы
Спорт
«Пусть нокаутируют друг друга»
Кто победит в главном бою в истории смешанных единоборств
Команда третьего дивизиона чемпионата России забила сопернику 43 мяча
Роналду помог «Ювентусу» победить в десятый раз подряд
Глава UFC объяснил конфликт Макгрегора и Нурмагомедова на дуэли взглядов
«Родись Хабиб под Рязанью — негатива было бы не меньше»
Боец UFC Яна Куницкая о работе вышибалой, русском характере и Нурмагомедове
Мэйуэзер приехал в Чечню и пострелял из винтовки
Очередная ученица Тутберидзе переписала историю фигурного катания
Все материалы
Культура
Роза Хайруллина«Где же ты был так долго, чувак?»
Они убили крокодила Гену, посадили Чебурашку и отдали дань Олегу Табакову
Без стыда и совести
Подчинение, интим с осьминогом и скотный рынок — что такое современное искусство
Мой парень — симбиот
Кино недели: «Веном» с Томом Харди, Спайк Ли против Америки и Леди Гага
Киев уличил Баскова и Киркорова в сепаратизме и предложил лишить их наград
Дэнни Трехо согласился стать Кощеем Бессмертным
Тина Тернер рассказала о трансплантации почки
«Веном» обогнал «Человека-паука» по суточным сборам
Все материалы
Интернет и СМИ
Голубой экран
Геи пришли на телевидение ради высшей цели, но погрязли в скандальных шоу
На российских троллей «повесили» прогулы британских школьников
Остин Тайс Заплатил собой
Он захотел рассказать миру правду о войне в Сирии и бесследно пропал
В сети высмеяли преступника с помадой на губах
Новая ведущая «Жди меня» рассказала о бессонных ночах после съемок
Грузная телеведущая в прямом эфире столкнула ассистента в реку
Блогер рассказала об огромных заработках на снимках ступней
Все материалы
Ценности
«Плохо царей наших кормят!»
Как развлекался Александр I, пока Наполеон захватывал Россию
Развели по понятиям
Леопард, кислота и латекс: беспощадный тест, обнажающий вашу безвкусицу
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Бэнкси поведал о секретном механизме для самоуничтожения картины
Проданная за миллион фунтов картина Бэнкси самоуничтожилась прямо на аукционе
Послеродовая внешность Кейт Миддлтон ужаснула Киру Найтли
Кровавое блюдо
Как пировал Николай Второй, пока тысячи россиян умирали на войне
Все материалы
Путешествия
Черная дыра
Гангстеры, стейки и прокачанные тачки: россиянка попала в Атланту и выжила
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
Русские гонки
Девушки, казаки и болиды: что творилось на Формуле-1 в Сочи
Авиабилеты на новогодние праздники в Европу экстремально подешевели
Пассажирам разрешили проносить марихуану в самолет
Родители съездили в отпуск и забыли пятилетнего ребенка в аэропорту
Новозеландские таможенники получили право копаться в личной информации туристов
Все материалы
Из жизни
«Я консервировал лучшего друга»
Он четверть века резал людей на потеху толпе. Теперь разрежут его
Шар смерти
Профессор годами избегал наказания за убийство жены. Его сгубила любовь к газам
На Галапагосах похитили более сотни гигантских черепах
Черный кот с вампирскими клыками стал звездой сети
Пьяные птицы принялись буянить и заинтересовали полицию
Королева красоты организовала убийство мужа-миллионера из-за наследства
Эрно Рубик«Мой кубик не сумасшедший, сумасшедшие люди»
Его игрушка обошлась СССР в миллионы долларов. По ней сходит с ума весь мир
Все материалы
Видео: BMW за 9 миллионов
Почему купе восьмой серии — самый дорогой BMW в России и совсем не похоже на ваш автомобиль?
Видели Париж
Семь видеообзоров главных новинок Парижского моторшоу
Нестареющая «акула»
Как за 43 года изменилась самая важная модель баварской марки
25 бестселлеров России: «Гранта» вместо «Весты»
Самые продаваемые автомобили сентября: 17 месяцев роста
Mazda привезет в Россию «шестерку» с турбомотором
Уникальную «Ниву» продали в 16 раз дешевле первоначальной цены
Названы цены на обновленный UAZ Patriot
Все материалы
Дом
Crocosaurus Cove PoolМокрое дело
Как выглядят самые удивительные бассейны мира
Пошли на панель
Отличите ли вы «хрущевку» от «сталинки»? Многоэтажный тест
Только славяне
Кому сложнее всего снять квартиру в Москве
Россиянин съездил в отпуск и остался без четырехкомнатной квартиры
Москва установит торговый антирекорд
В Грозном стало комфортнее и чище
Американскую версию Версаля оценили в 159 миллионов долларов
Все материалы