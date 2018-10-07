Предложен способ сдерживания России

Россия перешла «все возможные красные линии», поэтому ее необходимо «сдерживать». Об этом заявила бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью украинскому изданию «Новое Время».

«Я считаю, что эти границы уже пройдены. К счастью, мы с нашими европейскими союзниками смогли договориться о совместных санкциях против России, и, я думаю, стоит продолжать», — сообщила Райс в ответ на вопрос о якобы тестировании Москвой «границ дозволенного». Политик отметила, что важно найти способ отказаться от российского газа и «Северного потока», строительство которого она назвала «не слишком хорошей идеей».

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По ее словам, для сдерживания России украинской армии необходима поддержка стран Запада, в особенности США. «В этом плане я поддерживаю вооружение украинских военных, поддерживаю размещение хорошо вооруженных батальонов НАТО в Польше и Прибалтике. Российские власти уже перешли все возможные красные линии и заслуживают адекватного ответа», — резюмировала Райс.

В июне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов предложил создать стратегическое оружие сдерживания, чтобы противостоять «агрессии» со стороны России. Он обвинил Москву в стремлении дестабилизировать ситуацию на Украине.

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