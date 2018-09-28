Литва потребовала оставить в силе санкции против России в ПАСЕ

Парламент Литвы издал специальную резолюцию, в которой призвал Парламентскую ассамблею Совета Европы не восстанавливать права российской делегации в этой организации. Об этом сообщает Delfi.

Резолюцию приняли почти единогласно: 77 депутатов проголосовали за, и один воздержался. Ни одного голоса против принятия документа не было.

Депутат Эгидиюс Варейкис заявил, что Россия пытается снять ограничения, наложенные ПАСЕ, «грубым и странным способом» в обход правил ассамблеи. Литовские парламентарии выразили разочарование тем, что Россия не выполняет свои международные обязательства. Депутаты призвали не вносить изменения в правила ПАСЕ, которые позволят государству, нарушившему нормы организации, восстановить права без выполнения решений Совета.

«Решение принять предложения Российской Федерации по созданию негативного прецедента для несоблюдения другими государствами обязательств подорвало бы надежность Совета Европы как правозащитника, хранителя демократии и верховенства права, могло бы создать огромный кризис авторитета этой международной организации», — говорится в документе.

Материалы по теме Место для дискуссий Почему России не стоит отказываться от членства в ПАСЕ

В ноябре 2017 года Совет Европы допустил отмену антироссийских санкций, чтобы удержать Москву в организации. По мнению ассамблеи, угроза выхода России из ПАСЕ поставит под удар ситуацию с защитой прав человека в стране, поскольку россияне лишатся доступа к суду в Страсбурге.

В апреле 2014 года российская делегация была лишена права голоса, права участия в заседании уставных органов и возможности участия в мониторинговой деятельности ассамблеи после присоединения Крыма. В ПАСЕ посчитали, что действия России стали нарушением норм международного права.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!