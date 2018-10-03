Путин поторопил Запад с санкциями

Президент России Владимир Путин призвал западные страны ввести все санкции сразу, чтобы российские власти смогли разработать инструменты для защиты от них. Слова главы государства приводит РИА Новости.

«Я иногда думаю, что было бы хорошо для нас, если бы те, кто хочет вводить санкции, ввели бы все санкции, которые только можно ввести, и как можно быстрее. Это развязало бы нам руки для защиты своих национальных интересов такими средствами, которые мы считаем наиболее эффективными для нас», — сказал Путин.

Также он назвал санкции вредными, в том числе и для тех, кто их вводит. «Мы это давно установили с вами, поэтому мы никогда не поддерживали и не будем поддерживать незаконные санкции, которые вводятся в обход Организации Объединенных Наций», — отметил президент.

В конце сентября Минфин США выпустил доклад, в котором признал, что антироссийские санкции являются бесполезным методом борьбы с «российской агрессией». Также ведомство заявило, что вводить еще более жесткие ограничения невозможно.

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