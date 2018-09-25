Российское оружие нашло покупателей вопреки санкциям

Экспорт российских вооружений с августа вырос на миллиард долларов, несмотря на ужесточение санкций США, рассказал гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, которого цитирует РБК.
«Портфель "Рособоронэкспорта" сейчас, по сравнению с августом этого года, вырос на миллиард долларов и составляет 46 миллиардов», — сказал Михеев.
Американские санкции он назвал проявлением недобросовестной конкуренции со стороны США и их партнеров. Россия уже давно готова к таким условиям ведения бизнеса, отметил Михеев.
«Рособоронэкспорт» попал в санкционный список Минфина США 6 апреля за поддержку режима Башара Асада в Сирии. Это означает, что американские граждане и компании не имеют права сотрудничать с ним и проводить «серьезные транзакции». В противном случае они рискуют сами попасть под санкции.