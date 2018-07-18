Филиппины вопреки санкциям потратят миллионы долларов на российское оружие

Филиппины могут пойти на нарушение санкционного режима США, закупив у России вооружение на сумму 7,48 миллиона долларов. Об этом сообщает Reuters.

В октябре 2017-го Манила заключила договор на поставку гранатометов РПГ-7 с российской госкомпанией «Рособоронэкспорт», которая находится под американскими санкциями с 2015 года, сообщил агентству военный источник. Он отметил, что поставки оружия еще не начались.

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Россия уже предоставляла Филиппинам на безвозмездной основе автоматы и военные автомобили, однако прошлогодняя сделка впервые предусматривает поставку тяжелого вооружения. До этого оно приобреталось у Соединенных Штатов.

Как пишет агентство, если Манила все же закупит гранатометы, это поставит под удар 70-летнее сотрудничество в сфере безопасности между Филиппинами и США. В госдепартаменте страны не пояснили, возможно ли введение ограничительных мер в отношении островного государства. По словам источников в правительстве Филиппин, Вашингтон официально никаких предупреждений не делал.

Филиппинский военный эксперт отметил, что покупка российского вооружения может навредить отношениям не только с США, но и с другими союзниками, например, Японией и Австралией.

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