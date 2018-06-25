Солдаты охотились на партизан и перестреляли полицейских

Филиппинские солдаты случайно убили в джунглях шесть полицейских и ранили еще одного. Об этом пишет South China Morning Post.

Инцидент произошел в понедельник, 25 июня, во время операции против ведущих партизанскую войну членов «Новой народной армии» (ННА) — вооруженного крыла маоистской Коммунистической партии Филиппин. Взвод солдат находился в окрестностях одной из деревень на острове Самар. В какой-то момент солдаты приняли полицейских за повстанцев и открыли огонь.

«Когда вы находитесь в местности с густой растительностью, трудно отличить, с кем вы столкнулись», — пояснил генерал-майор Рауль Фарнасио. Он добавил, что стражи порядка отстреливались в ответ, среди солдат жертв нет. По его словам, это был несчастный случай, и теперь выясняется, как две группы оказались в непосредственной близости.

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В июле 2017 года переодетые солдатами правительственной армии повстанцы-маоисты ННА атаковали охранников президента Филиппин Родриго Дутерте в провинции Котабато. Самого главы государства там не было.

Боевики ННА ведут вооруженную борьбу против правительства с 1969 года. В 1980-е годы число бойцов организации достигало 26 тысяч человек, сейчас оно снизилось до нескольких тысяч, однако повстанцы отказываются прекратить борьбу. Жертвами противостояния в общей сложности стали более 40 тысяч человек. В 2017-м Дутерте объявил ННА террористической организацией, ранее это сделали США и ЕС.

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