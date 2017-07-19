Переодетые повстанцы-маоисты атаковали охранников Дутерте

Переодетые солдатами правительственной армии повстанцы-маоисты из «Новой народной армии» (ННА) атаковали охранников президента Филиппин Родриго Дутерте в провинции Котабато. Об этом сообщает Reuters.

«Пятеро наших солдат в двух машинах получили легкие ранения», — рассказал командир группы охранников. По данным полиции, ответным огнем один из нападавших был убит, один ранен. Самого Дутерте в это время в Котабато не было.

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Как отмечает агентство, этот инцидент осложнит переговоры о заключении мира, идущие между властями и руководством ННА. Обе стороны отказались от перемирия в феврале, обвиняя друг друга в нападениях во время мирных переговоров.

Очередной раунд переговоров между Манилой и ННА намечен на выходные, 22-23 июля. Он пройдет в Нидерландах, где находятся живущие в изгнании лидеры маоистского движения.

Власти Филиппин ведут борьбу против повстанцев-леваков и повстанцев-исламистов — они активны, в частности, на острове Минданао, где в данный момент идет сражение за город Марави с группировками, лояльными террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).