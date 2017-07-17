Дутерте решил помириться с MILF

Президент Филиппин Родриго Дутерте решил заключить мир с боевиками организации «Исламский освободительный фронт моро», более известной как MILF. Об этом сообщает Bloomberg.

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По версии Дутерте, новый закон положит конец идущему четыре десятилетия конфликту на острове Минданао, а MILF и еще одна исламистская организация MNLF станет союзником в борьбе с террористами, лояльными «Исламскому государству» (ИГ, организация запрещена в России). По плану властей, богатые залежи природных ресурсов острова будут использоваться совместно Манилой и властями мусульманского региона страны, что и позволит добиться мирного соглашения.

MILF — исламистская вооруженная группировка, борющаяся за предоставление широкой автономии филиппинским народам моро, исповедующим ислам.

На острове Минданао идет военная операция против боевиков ИГ. Сражение за город Марави началось 23 мая 2017 года после того, как город захватили боевики, присягнувшие ИГ. По официальным данным, за время боев погибли в общей сложности 619 человек, из них 95 солдат, 119 мирных жителей, остальные — террористы.