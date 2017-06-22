Филиппинские военные похвалились успехами в боях против исламистов

Филиппинские военные заявили, что исламисты блокированы в одном из кварталов города Марави, и их ликвидация — вопрос ближайшего времени. Об этом сообщает Reuters.

По словам пресс-секретаря ВС Филиппин подполковника Джо-Ар Гереры, боевиков осталось не более 100 человек, у них на исходе боеприпасы, их огневая мощь слабеет. Под их контролем осталось меньше квадратного километра, все возможные пути отхода или прорыва заблокированы.

Продвижение филиппинских войск, тем не менее, идет медленно — в основном из-за снайперов, ведущих огонь из зданий мечетей и школ, и активного применения боевиками самодельных взрывных устройств. Кроме того, исламисты используют захваченных гражданских в качестве живых щитов.

Материалы по теме Битва за Марави Филиппинские войска ведут уличные бои с исламистами

Чтобы не допустить бегства лидеров боевиков, Индонезия, Малайзия и Филиппины организовали совместное патрулирование пограничных вод. «Мы опасаемся, что они могут проникнуть в соседние страны под видом нелегальных мигрантов или рыбаков», — объяснил глава малайзиского Командования Восточного Сабаха Ван Абдул Бари Ван Абдул Халид.

Сражение за Марави началось 23 мая 2017 года после того, как город захватили боевики, присягнувшие на верность «Исламскому государству» (ИГ, запрещено в России). По официальным данным, за время боев погибли в общей сложности 369 человек, из них 67 солдат и 26 мирных жителей, остальные — боевики.

