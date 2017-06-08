Филиппинский мусульманин спас от казни 64 христиан

Филиппинский мусульманин спрятал 64 христиан, и тем самым уберег их от казни боевиками-джихадистами. Об этом сообщает The Independent.

Нородин Алонто Люкман, бывший политик и лидер одного из кланов, во время нападения исламистов на город Марави впустил в дом 71 человека, в том числе 64 христиан, которые не успели убежать.

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«Они не могли уйти, защитить их было моей обязанностью», — пояснил Люкман. По его словам, боевики искали христиан, чтобы казнить их.

Бои между повстанцами и правительственными войсками на острове Минданао начались 22 мая. Президент Филиппин Родриго Дутерте ввел в регионе военное положение. Террористы начали наступление на Марави 23 мая. К 4 июня в центре города осталось небольшое число выживших боевиков.

На некоторых южных филиппинских островах действуют несколько террористических группировок. Одна из них — «Абу Сайяф» — была основана в начале 1990-х годов на средства, полученные от Усамы бен Ладена, главаря террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России). «Абу Сайяф» известна вымогательствами, похищением людей, терактами и жестокими казнями. Она считается одной из наиболее опасных в регионе. В 2014 году присягнула на верность террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).