Дутерте извинился перед жителями захваченного исламистами города

Президент Филиппин Родриго Дутерте извинился за введенное военное положение перед жителями города Марави, оккупированного террористами, лояльными группировке «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России). Его слова 21 июня приводит CNN.

«У меня не было выбора. Они уничтожают Марави. Мне надо было выбить их. Но мне очень жаль», — сказал Дутерте, выступая перед эвакуированными жителями в импровизированном центре для беженцев на острове Минданао. Он пообещал перестроить город.

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Бои между повстанцами и правительственными войсками на острове Минданао начались 22 мая. Дутерте, прибывший в тот же день с визитом в Москву, ввел в регионе военное положение. Из-за этих событий его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным была экстренно перенесена. Террористы начали наступление на Марави 23 мая.

На некоторых южных филиппинских островах действуют несколько террористических группировок. Одна из них — «Абу Сайяф» — была основана в начале 1990-х годов на средства, полученные от Усамы бен Ладена, главаря террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России). «Абу Сайяф» известна вымогательствами, похищением людей, подрывами и жестокими казнями. Она считается одной из наиболее опасных в регионе. В 2014 году присягнула на верность ИГ.