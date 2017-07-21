Дутерте отказался посещать «паршивую Америку»

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что он никогда не поедет «в паршивую Америку». Его слова приводит Reuters.

Таким образом филиппинский лидер отреагировал на заявление конгрессмена от штата Массачусетс Джеймса Макговерна, который выступил против визита филиппинского лидера в США, в случае если он приедет по приглашению президента Дональда Трампа. Свою позицию Макговерн объяснил массовыми нарушениями прав человека, допущенными властями страны во время проведения антинаркотической кампании.

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«Этот парень думает, что я поеду в Америку? Я был там, и это паршивая страна (...) Конгрессу лучше бы начать расследование своих собственных преступлений против гражданских лиц, убитых на Ближнем Востоке. В противном случае подобное расследование ваших прошлых грехов начну я», — заявил Дутерте.

29 апреля Трамп и Дутерте провели телефонный разговор, по результатам которого американский президент пригласил филиппинского коллегу посетить Вашингтон. Ранее Дутерте, выступая в Дохе перед представителями филиппинской диаспоры Катара, заявил, что считает Трампа «реалистом и прагматичным мыслителем». Также Дутерте вспомнил о своем звонке главе США после победы того в избирательной гонке. Тогда Трамп пожелал президенту Филиппин удачи в борьбе с наркомафией.

Президент Филиппин известен своими резкими заявлениями в адрес США и предшественника Трампа, Барака Обамы. В частности, он называл американского лидера «сыном шлюхи» и заявлял, что «пришло время попрощаться с Соединенными Штатами». Кроме того, филиппинский лидер посылал к черту Обаму и Евросоюз за критику кампании по борьбе с наркоторговлей. Также он обозвал дураком бывшего генсека ООН Пан Ги Муна и оскорбил посла США в Маниле.Однако позже Дутерте сказал, что Манила не может разорвать дипломатических связей с Вашингтоном.