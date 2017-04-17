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Президент Филиппин назвал Трампа «реалистом и прагматичным мыслителем»

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Родриго Дутерте
Родриго Дутерте

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что считает своего американского коллегу Дональда Трампа «реалистом и прагматичным мыслителем». Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает Philippine Star.

«Трамп основателен, даже если таковым не кажется. Как и я, не столь яркий, но очень сознательный», — сказал Дутерте. По его словам, если бы тот не был умен, он не стал бы миллиардером.

Также Дутерте, выступая в Дохе перед представителями филиппинской диаспоры Катара, вспомнил о своем звонке главе США после победы того в избирательной гонке. Тогда Трамп пожелал лидеру Филиппин удачи в борьбе с наркомафией.

В это же время Трамп пригласил Дутерте посетить Нью-Йорк и нанести официальный визит в Белый дом. Президент Филиппин, в свою очередь, пригласил американского коллегу на саммит Ассоциации стран Юго-Восточной Азии, который пройдет в Маниле в 2017 году.

Позднее Дутерте спародировал Трампа, красочно, но нецензурно рассказав об их телефонном разговоре.

Президент Филиппин известен своими резкими заявлениями в адрес США и покинувшего Белый дом Барака Обамы. В частности, он назвал американского лидера «сыном шлюхи» и заявил, что «пришло время попрощаться с Соединенными Штатами». Однако позже Дутерте сказал, что Манила не может разорвать дипломатических связей с Вашингтоном. Кроме того, филиппинский лидер посылал к черту Обаму и Евросоюз за критику кампании по борьбе с наркоторговлей. Также он обозвал дураком генсека ООН Пан Ги Муна и оскорбил посла США в Маниле.

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