Госсекретарь США назвал Россию бесполезной страной

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Россия является бесполезной страной. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News.

Отвечая на предположение журналиста о том, верно ли, что от России «нет пользы ни на Украине, ни в Сирии», Помпео ответил, что данное суждение «достаточно верно». «Это очень печально, поскольку есть множество аспектов, где наши интересы совпадают. Но не ценности, в этом Россия сильно отличается от нас. От них не было пользы ни на Украине, ни в Сирии», — сказал глава американской дипломатии.

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20 сентября США ввели новый пакет санкций против российских компаний и физических лиц. Среди прочего, в список попали частная военная компания (ЧВК) Вагнера, «Оборонлогистика», а также авиазавод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. В тот же день Вашингтон утвердил рестриктивные меры против Департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его руководителя Ли Шанфу. Американская сторона пошла на такой из-за покупки Китаем российских истребителей Cу-35 и комплексов ПВО С-400.

В конце января Минфин США опубликовал так называемый «Кремлевский доклад». В нем перечислены 210 имен, в том числе все действующее на тот момент правительство России, а также 96 представителей бизнеса. Формальным поводом для составления «кремлевского доклада» являлось «вмешательство России в президентские выборы в США». Россия неоднократно отвергала подобные обвинения.

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