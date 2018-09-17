Американский бизнес заговорил о полном уходе из России

Работа американских компаний в России оказалась под угрозой полной остановки. Об этом заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко, передает РИА Новости.

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«Главная озабоченность компаний — это санкции, и не только те, которые уже существуют, но угроза дополнительных санкций, которые могут быть. Санкции фактически заставили бы все американские компании уйти из России, потому что они запрещают работу с банковскими системами, транспортировку железными дорогами и запрещают покупать газ, то есть производство в России становится де-факто невозможным», — заявил он.

Родзянко уточнил, что «пока это лишь угроза, но она существует и висит в воздухе». При этом, по его словам, в настоящее время «бизнес продолжает работать и расти — и даже инвестировать в Россию».

8 августа США пообещали ввести в отношении России новый пакет санкций. При этом оговаривалось, что рестриктивные меры не будут приняты, если Москва «даст надежные заверения, что в будущем не станет применять химическое или биологическое оружие, а также согласится на "инспекции на месте" со стороны ООН». 14 сентября в МИД заявили, что Россия проигнорирует «нелегитимные, ультимативные, выходящие далеко за рамки требования Вашингтона».

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