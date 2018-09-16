Британия посетовала на невозможность ввести санкции против России

Великобритания не сможет ввести в отношении России санкции, связанные с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, до завершения Brexit. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на британского министра безопасности Бена Уоллеса.

Как уточнил Уоллес, речь идет о принятой в мае «поправке Магнитского». По словам министра, ее, как и закон о санкциях, частью которого является поправка, нельзя ввести в действие, пока Великобритания не выйдет из ЕС. При этом министр отметил, что в дальнейшем данный закон позволит Великобритании создать новый, отдельный от Брюсселя механизм введения санкций.

В то же время Уоллес не уточнил, что именно понимается под завершением Brexit: официальный выход Британии из Евросоюза, который намечен на март 2019 года, или конец переходного периода, который, как ожидается, продлится до 31 декабря 2020 года.

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Таким образом, отмечает издание, использование санкционного механизма может быть отложено максимум на два года, что уже вызвало недовольство в правящей Консервативной партии, выступавшей за его принятие.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в марте этого года. Британские власти утверждали, что бывший полковник ГРУ был атакован с помощью нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разрабатывавшегося в СССР. В связи с этим из страны были высланы несколько десятков российских дипломатов. Москва поступила аналогичным образом, подчеркнув голословный характер обвинений. Позднее Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) не смогла подтвердить происхождение токсина.

Законопроект о санкциях был принят в Великобритании в мае. По задумке его авторов, он должен обеспечить Лондону возможность определять свою санкционную политику самостоятельно, вне зависимости от позиции стран Евросоюза. Вошедшая в законопроект «поправка Магнитского», в частности, позволит Британии замораживать активы и запрещать въезд коррупционерам и нарушителям прав человека.

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