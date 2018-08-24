Названы сроки введения новых санкций против России

Антироссийские санкции США, связанные с «делом Скрипалей», вступят в силу 27 августа, после публикации в Федеральном регистре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепартамента.

Ожидалось, что первый пакет новых антироссийских санкций начнет действовать 22 августа, однако на сайте официальной газеты правительства США соответствующее уведомление в этот день не появилось.

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Ранее 23 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что меры Кремля в случае введения Вашингтоном новых санкций будут отвечать интересам России. При этом он отметил, что говорить о какой-то конкретике — преждевременно.

Власти США анонсировали 8 августа новую волну экономических ограничений, которые затронут экспорт электроники и ряда компонентов и технологий нефтегазовой отрасли. Инициаторы соответствующего законопроекта обвиняют Москву в причастности к инциденту с применением химического оружия в британском Солсбери. Россия отвергает обвинения и указывает на отсутствие доказательств.

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