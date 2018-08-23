Россия не спеша ответит на новые санкции США

Меры Кремля в случае введения Вашингтоном новых санкций будут отвечать интересам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в четверг, 23 августа.

«Конечно же, президент будет в данном случае принимать такие решения, которые наилучшим образом будут соответствовать интересам нашей страны. Пока говорить преждевременно о какой-то конкретике», — сказал Песков.

Материалы по теме США введут новые санкции против России Рубль уже упал, под угрозой торговля и авиарейсы. Но есть шанс все исправить

22 августа сообщалось, что Минпромторг выработал ответные меры на запрет США на экспорт продукции двойного назначения. В ведомстве рассказали, что недоступные компоненты по электронике будут импортировать из стран Юго-Восточной Азии.

13 августа Дмитрий Песков, комментируя возможные ответные шаги со стороны Москвы, заявил, что основополагающим является принцип взаимности.

Новую волну экономических ограничений власти США анонсировали 8 августа. Они, в частности, затронут экспорт электроники и ряда компонентов и технологий нефтегазовой отрасли. Инициаторы соответствующего законопроекта обвиняют Москву в причастности к инциденту с применением химического оружия в британском Солсбери. Россия отвергает обвинения и указывает на отсутствие доказательств.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!