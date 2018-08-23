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Россия подумала и отказалась «стрелять себе в ногу»

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Россия собирается сохранить экспорт авиационного титана и ракетных двигателей в США, несмотря на эскалацию отношений между двумя странами. Об этом рассказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков, которого цитирует РИА Новости.

«Здесь у нас позиция однозначная. Мы не должны осуществлять ничего, что наносило бы нам самим ущерб. Никакие идеи из разряда свертывания поставок ракетных двигателей для американской космической программы, либо авиационного титана, который производится на совместном с Boeing предприятии, либо другие позиции по нашему экспорту в США не следует рассматривать в качестве опций», — сказал Рябков.

По его словам, решение о прекращении экспорта было бы равнозначно выстрелу себе в ногу и «нанесению ущерба своим собственным экономическим операторам».

4 июня президент России Владимир Путин подписал закон о санкциях в отношении США и их союзников. Документ дает правительству право вводить по решению главы государства различные меры противодействия антироссийским санкциям. При этом ответные ограничения не должны касаться жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России и в других странах.

Американский концерн Boeing является крупнейшим потребителем российского титана, производимого «ВСМПО-Ависма». У компаний есть совместное предприятие в Свердловской области Ural Boeing Manufacturing. В апреле гендиректор «ВСМПО-Ависмо» Михаил Воеводин рассказывал о планах открыть второй совместный завод до конца 2018 года.

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