Россия приготовилась дать отпор США и Украине

Минфин подготовил план мероприятий по снижению влияния иностранных санкций на российскую экономику. Как пишет «Коммерсантъ», документ уже одобрил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

План состоит из пяти тематических блоков и 17 пунктов. Среди них, в частности, разработка стратегии сокращения использования доллара во внешнеторговых сделках и переход на расчеты «преимущественно в национальных валютах». Частью этого плана станет сокращение Центробанком резервов в американских облигациях.

Еще один блок посвящен доступу компаний, находящихся под санкциями, на внутренний финансовый рынок, другой блок — антимонопольный — призван ограничить «недобросовестную конкуренцию со стороны иностранных государств». Отмечается, что в рамках работы на этом направлении уже повышены пошлины на ряд товаров из США.

Отдельно Минфин должен подготовить проект ответных санкций против Украины, который включает в себя возможность блокировать активы физических лиц, включая политиков, членов правительства страны и сотрудников силовых ведомств.

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В начале апреля Минфин США ввел новые ограничительные меры против российских компаний, чиновников, государственных менеджеров и бизнесменов. 11 июня в санкционный список попали еще три российские компании. А 17 июля спикер палаты представителей Пол Райан заявил, что США могут ввести против России очередной пакет санкций, если Конгресс сочтет это необходимым.

Закон о контрсанкциях против США и их союзников Госдума приняла 22 мая. Он вызвал широкую полемику в политической среде. В результате после серии обсуждений из текста закона было исключено упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг, а перечень возможных мер противодействия сокращен. Президент Владимир Путин подписал его 4 июня.

В начале июля премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о введении Россией компенсирующих мер в ответ на применение США дополнительных ввозных пошлин на сталь и алюминий.

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