Президент России Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях, который наделяет главу государства правом запрещать или приостанавливать международное сотрудничество с «недружественными иностранными государствами и организациями». Документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 4 июня.

Ко второй редакции из законопроекта исключили норму, из-за которой под ограничения могли попасть практически все российские компании и банки с иностранным участием. Кроме того, ограничения не будут распространяться на жизненно необходимые товары, в том числе лекарства.

Материалы по теме Русская семерка Америка отомстила за Украину. Российские олигархи лишатся домов и денег

В случае устранения обстоятельств, послуживших причиной введения контрсанкций, правительство отменяет соответствующие меры воздействия, отмечается в документе.

Закон о контрсанкциях против США и их союзников Госдума приняла 22 мая. Он вызвал широкую полемику в политической среде. В результате после серии обсуждений из текста закона было исключено упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг, а перечень возможных мер противодействия сокращен.

В начале апреля Минфин США ввел новые ограничительные меры против российских компаний, чиновников, государственных менеджеров и бизнесменов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!