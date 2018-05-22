Россиян предупредили о росте цен из-за контрсанкций

Законопроект о контрсанкциях может привести к повышению цен в магазинах. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на представителя Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Романа Черниговцева.

«Законопроект может негативно отразиться на розничных ценах, прежде всего по причине роста издержек торговли на усиление мер контроля внутри самих торговых компаний и по причине дополнительных расходов на управление рисками от потенциально возможных санкционных штрафов», — пояснил он.

По словам Черниговцева, АКОРТ обеспокоен и возмущен подходом, который демонстрируют российские власти. Законопроект о контрсанкциях в целом негативно отразится на торговле, уверен он. Представитель ассоциации подчеркнул, что перед введением таких мер нужно оценивать их влияние на рынок.

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В АКОРТ входит крупнейший холдинг на розничном рынке X5 Retail Group (управляет «Перекрестком», «Каруселью» и «Пятерочкой»), а также сети «Магнит», Metro, Ашан, «Азбука вкуса», «Лента», OBI и другие.

Госдума 22 мая приняла в третьем чтении закон о контрсанкциях против США и их союзников. Согласно документу, президент России сможет запрещать или приостанавливать международное сотрудничество с «недружественными иностранными государствами и организациями, которые находятся под юрисдикцией этих стран». Также возможен запрет или ограничение на ввоз и вывоз продукции и сырья.

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