В Госдуме воспротивились запрету на отдых в «санкционных» странах

Запрещать госслужащим выезжать на отдых в страны, которые ввели санкции в отношении России, на законодательном уровне не стоит. Такое мнение высказал депутат Госдумы Михаил Дегтярев, передает «Интерфакс» в среду, 23 мая.

«Вопрос отдыха любого человека — госслужащего или нет — лежит в плоскости "прилично или неприлично", но не "законно или незаконно". Клеймить заграницу с трибуны, а потом ехать и смотреть, как она загнивает, — неприлично», — сказал Дегтярев.

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Парламентарий также напомнил, что подобный запрет уже распространяется на ряд чиновников. «Некоторые политики и чиновники, как и лично я, находятся под санкциями ЕС и других стран. Для всех остальных туристов компетентные органы, как правило, используют механизм рекомендательного характера, исходя из приоритета обеспечения безопасности наших граждан на территории других стран», — сказал он.

Ранее в среду представители бизнес-сообщества предложили ввести законодательное ограничение на посещение всеми государственными гражданскими служащими, а также представителями Федерального Собрания РФ стран, которые ввели в отношении России ограничительные меры. За нарушение закона предлагается наказывать чиновников, вплоть до увольнения. По мнению предпринимателей, в «недружественных» странах российские госслужащие могут попасть под наблюдение спецслужб.

Госдума 22 мая приняла в третьем чтении закон о контрсанкциях против США и их союзников. Согласно документу, президент России сможет запрещать или приостанавливать международное сотрудничество с «недружественными иностранными государствами и организациями, которые находятся под юрисдикцией этих стран». Также возможен запрет или ограничение на ввоз и вывоз продукции и сырья.

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