Госдума случайно поставила Европе ультиматум

Европейские бизнесмены, работающие в России, предупредили о возможности покинуть российский рынок после того, как Госдума в первом чтении одобрила законопроекты об ответе на санкции США и уголовном преследовании за исполнение антироссийских ограничений на территории страны. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как поясняют предприниматели, депутаты фактически ставят европейский бизнес перед выбором — нарушать санкции США и попасть под их воздействие или соблюдать, но оказаться под угрозой уголовного преследования в России. «В конечном счете от этого закона пострадает в первую очередь российская экономика, если немецкие компании, способствующие ее модернизации, будут вынуждены уйти с рынка», — пояснил председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.

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По мнению источника «Коммерсанта», «возможно, авторы закона просто не подумали, что под формулировку "юридические лица, зарегистрированные в РФ" может попасть любая структура, в том числе, например, европейские компании». На практике, по его словам, это может привести к уходу из России европейского бизнеса и, прежде всего, банков.

Президент Франко-российской торгово-промышленной палаты Эмманюэль Киде отметил, что «для российских интересов и банковской системы этот закон в нынешней редакции будет контрпродуктивен». По словам главы Ассоциации французских внешнеторговых советников в России Давида Ласфарга, европейские компании становятся жертвами противоречащих друг другу законодательств.

Депутаты 15 мая одобрили в первом чтении законопроект о контрсанкциях в отношении США и других стран, поддержавших ограничения в отношении России. Одновременно первое чтение прошел законопроект о введении уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории страны. В частности, согласно законопроекту, за «ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций или сделок» может грозить штраф до 600 тысяч рублей или ограничение свободы до четырех лет. Во втором чтении обе инициативы планируют рассмотреть 17 мая.

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