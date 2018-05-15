Депутаты решились оставить россиян без товаров из США

Госдума поддержала в первом чтении законопроект о контрсанкциях в отношении США и других государств, поддержавших ограничения в отношении России. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Одновременно в первом чтении был принят законопроект о введении уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории страны. Документом предлагается внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс. Второе чтение обоих законопроектов намечено на 17 мая.

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Закон о противодействии недружественным действиям США и других стран был внесен в Госдуму 13 апреля. Документ позволяет включать в санкционный список любые товары, произведенные в США или иных государствах, поддержавших антироссийские санкции Вашингтона. В законопроекте, в частности, речь шла об ограничении или запрете поставок алкоголя, табака, технологий и оборудования, сельскохозяйственной продукции. Из списка решили исключить запрет импорта американских лекарств.

Документ об уголовной ответственности за исполнение предписаний антироссийских санкций на территории России был внесен в нижнюю палату парламента 14 мая. Он предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, принудительных работ на этот период или штрафа до 600 тысяч рублей. Для россиян, способствующих введению ограничительных мер, предусмотрены лишение свободы на срок до трех лет и штраф до 500 тысяч рублей.

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