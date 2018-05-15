В России пригрозили санкциями американскому фастфуду

В России предложили запретить ввоз картофеля фри из США и других стран, поддержавших санкции в отношении Москвы. С такой инициативой выступил Национальный плодоовощной союз, сообщает RT со ссылкой на президента организации Сергея Королева. Предложение было направлено в Минсельхоз.

Запрет планируется внедрить в рамках будущего закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств». Авторы инициативы полагают, что подобный запрет позволит поддержать отечественных производителей картофеля, будет способствовать сохранению рабочих мест на перерабатывающих предприятиях и «повысит безопасность и качество производимой и поставляемой конечному потребителю продукции».

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Как отметили в плодоовощном союзе, в России доля импорта замороженного картофеля фри в 2017 году составила 94 процента. Однако в 2018 году Россия уже получила собственные мощности, которые смогут обеспечить производство достаточного количества замороженного картофеля фри.

Как сообщал «Интерфакс», в конце апреля в России начал работать первый завод по производству этого продукта — он открыт в Липецкой области. На полную мощность предприятие, как ожидается, выйдет в 2019 году. Предполагается, что оно вытеснит импортный картофель фри с российского рынка и в полном объеме удовлетворит потребности жителей страны в продукте.

Закон о противодействии недружественным действиям США и других стран был внесен в Госдуму 13 апреля. В документе речь шла об ограничении или запрете поставок алкоголя, табака, лекарств, технологий и оборудования, а также сельскохозяйственной продукции. Инициатива будет рассмотрена Госдумой 15 мая.

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