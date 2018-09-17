США пошли навстречу попавшей под санкции российской компании

Власти США разрешили UC Rusal и другим компаниям, принадлежащим Олегу Дерипаске, заключать новые контракты, но только со старыми партнерами, говорится в сообщении управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).
Уточняется, что резидентам США, а также их партнерам, можно заключать соглашения с UC Rusal и другими компаниями Дерипаски, попавшими под санкции, но только в том случае, если их сотрудничество длится уже несколько лет.
Чтобы самим не попасть под санкции, как это предусмотрено американскими законами, партнерам компаний Дерипаски придется предоставить по требованию OFAC документы, подтверждающие, что они продают или покупают продукцию в том же объеме, что и раньше.
Дерипаска и его компании попали под санкции американского Минфина 6 апреля. После этого ведомство продлило до 23 октября крайний срок заключения сделок с ними для резидентов США. В дальнейшем руководство UC Rusal и его материнской компании En+ вело переговоры с Вашингтоном, а сам Дерипаска и его представители сократили свои доли в предприятиях до уровня ниже 40 процентов.
В августе стало известно, что несколько компаний из холдинга EN+ могут зарегистрироваться в одном из двух создаваемых в России офшоров (официально — специальных административных районов).