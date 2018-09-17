США пошли навстречу попавшей под санкции российской компании

Власти США разрешили UC Rusal и другим компаниям, принадлежащим Олегу Дерипаске, заключать новые контракты, но только со старыми партнерами, говорится в сообщении управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Уточняется, что резидентам США, а также их партнерам, можно заключать соглашения с UC Rusal и другими компаниями Дерипаски, попавшими под санкции, но только в том случае, если их сотрудничество длится уже несколько лет.

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Чтобы самим не попасть под санкции, как это предусмотрено американскими законами, партнерам компаний Дерипаски придется предоставить по требованию OFAC документы, подтверждающие, что они продают или покупают продукцию в том же объеме, что и раньше.

Дерипаска и его компании попали под санкции американского Минфина 6 апреля. После этого ведомство продлило до 23 октября крайний срок заключения сделок с ними для резидентов США. В дальнейшем руководство UC Rusal и его материнской компании En+ вело переговоры с Вашингтоном, а сам Дерипаска и его представители сократили свои доли в предприятиях до уровня ниже 40 процентов.

В августе стало известно, что несколько компаний из холдинга EN+ могут зарегистрироваться в одном из двух создаваемых в России офшоров (официально — специальных административных районов).

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