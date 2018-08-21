Российский олигарх одурачил США

Представитель российского миллиардера Виктора Вексельберга прокомментировал информацию о заморозке банковских счетов бизнесмена на Кипре после введения против него санкций США, передает РБК.

По словам Андрея Шторха, у Вексельберга «не было и нет» личных счетов на Кипре. «Что касается наших аффилированных структур, то у них каких-то значительных денежных средств ни до введения санкций США, ни позже на счетах в кипрских банках не хранилось», — пояснил представитель бизнесмена.

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Ранее сообщалось, что министерство финансов США добилось заморозки на Кипре счетов российских миллиардеров Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, в отношении которых действуют санкции.

Кипр, как отмечает Минфин, по-прежнему остается юрисдикцией, которой власти США остаются недовольны — через него идет слишком много российских денег.

Ранее в ведомстве сообщили, что российские активы на «сотни миллионов долларов» оказались заблокированы в результате санкций со стороны США. До этого даже приблизительный объем замороженных российских активов не раскрывался.

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