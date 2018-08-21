США спровоцировали отток денег из России

Минфин США оценил эффект от американских санкций и пришел к выводу, что в результате введенных ограничительных мер иностранные инвесторы значительно уменьшили вложения в экономику России.

Согласно показаниям замминистра финансов США Сигал Манделкер, общие зарубежные прямые инвестиции в Россию уменьшились более чем на пять процентов с 2013 года. Инвестиции из США за тот же период сократились на 80 процентов.

По словам помощника главы Минфина Маршалла Билингсли, влияние санкций, введенных в апреле, проявилось сразу же.

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«Согласно публичным оценкам, совокупное состояние 27 богатейших людей России упало на 16 миллиардов долларов за один день, торгуемые в Москве акции пережили самое глубокое падение за четыре года, а рубль ослабел до минимума с конца 2016 года», — сообщил он.

При этом чиновники признали, что влияние связанных с Россией санкций не только прямое, но и косвенное, так как ощущается далеко за пределами оказавшихся в списке санкций юридических и физических лиц.

Ранее сообщалось, что в результате санкций со стороны США российские активы на «сотни миллионов долларов» оказались заблокированы.

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