Подсчитаны потери России от санкций США

В результате санкций со стороны США российские активы на «сотни миллионов долларов» оказались заблокированы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад американского Минфина о противостоянии незаконным финансовым потокам, связанным с Россией.

В частности, в документе указывается, что с 2017 года администрация президента США Дональда Трампа наложила санкции на 215 граждан и организаций, связанных с Россией, — из них 136 подпали под санкции, относящиеся к российско-украинскому конфликту.

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«В результате этих действий заблокированы сотни миллионов долларов российских активов в Соединенных Штатах, финансовые интересы затронутых лиц испытали масштабные последствия», — говорится в докладе.

Ранее даже приблизительный объем замороженных российских активов не раскрывался. В апреле источники Reuters сообщали, что активы компании «Ренова» российского олигарха Виктора Вексельберга на сумму 1,5-2 миллиарда долларов были заморожены из-за санкций США.

В 2015 году The Wall Street Journal писала, что администрация Барака Обамы в 2014 году заблокировала счета банка «Россия» и СМП Банка на сумму около 640 миллионов долларов.

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