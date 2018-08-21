Большинство жителей США выступили против антироссийских санкций

58 процентов американцев считают, что Вашингтон должен пытаться улучшить отношения с Россией. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Gallup.

За принятие жестких дипломатических либо экономических санкций выступили 36 процентов.

75 процентов опрошенных считают, что Москва вмешивалась в избирательную кампанию в США в 2016 году. При этом 39 процентов уверены, что действия России повлияли на результат голосования, противоположной точки зрения придерживаются 36 процентов.

Исследование было проведено путем телефонного опроса с 1 по 12 августа. В опросе приняли участие 1024 человека в возрасте старше 18 лет во всех штатах. Погрешность не превышает четыре процента.

Президент США неоднократно делал противоречивые заявления о возможном вмешательстве России в дела США. Так, на пресс-конференции после встречи с Путиным в Хельсинки 16 июля он заявил, что в скандале «виноваты обе стороны» и доказательств вмешательства он не видит. Однако на следующий день Трамп рассказал журналистам, что полностью доверяет разведке и признает их выводы по этому делу. При этом уже 1 августа он написал в Twitter, что сговор не является преступлением, «но это неважно, потому что сговора [с Россией] не было».

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