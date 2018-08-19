США нашли новых желающих вмешаться в выборы

Власти США обеспокоены стремлением Китая, Ирана и КНДР повлиять на ход американских промежуточных выборов в 2018 году. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу ABC.

«Могу сказать совершенно точно, что существует угроза национальной безопасности из-за китайского вмешательства, иранского вмешательства, северокорейского вмешательства, мы принимаем меры, чтобы этого не допустить», — заявил он.

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Болтон не захотел раскрывать подробности и приводить доказательства вмешательства какой-либо страны. Однако, по его мнению, именно «эти четыре страны (включая Россию — прим. «Ленты.ру») вызывают самые большие опасения».

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» якобы похитили корреспонденцию демократов и опубликовали в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва отрицает все обвинения.

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