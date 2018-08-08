Ассанжа пригласили на слушания по вмешательству России в американские выборы

Спецкомитет по разведке сената США пригласил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выступить на слушаниях по делу о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года. Об этом говорится в письме комитета, опубликованном в Twitter WikiLeaks.

«Как вы знаете, комитет сената по разведке проводит двухпартийное расследование по российскому вмешательству в выборы США 2016 года. В рамках этого расследования комитет просит вас принять участие в закрытом интервью с представителями комитета от обеих партий», — говорится в тексте.

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Отмечается, что это может произойти «во взаимно согласованное время и во взаимно согласованном месте».

В ноябре прошлого года The Atlantic сообщил, что сын президента США Дональд Трамп—младший во время избирательной кампании 2016 года переписывался с представителями WikiLeaks.

С 2012 года Ассанж находится в посольстве Эквадора в Великобритании, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, но Ассанж все равно боится выдачи шведским властям, так как Стокгольм передаст его США, где ему может грозить смертная казнь из-за публикации секретной информации. При этом, по словам президента Эквадора Ленина Морено, он может покинуть здание ведомства в ближайшее время.

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