Президент Эквадора поведал о выезде Ассанжа из посольства

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что когда-нибудь основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу придется покинуть посольство страны в Лондоне. Его слова приводит в пятницу, 27 июля, RT.

Журналисты отметили, что ситуация с Ассанжем не может продолжаться вечно, и в какой-то момент ему придется покинуть дипмиссию. На это глава государства ответил: «Да». Президент указал, что это должно быть хорошо обговорено. Кроме того, Эквадор хочет гарантий, что жизнь основателя WikiLeaks будет в безопасности.

Морено добавил, что никогда не поддерживал деятельность Ассанжа и не соглашался с вмешательством в переписку ради получения информации. По его словам, несмотря на ценность некоторых разоблачений, существуют и другие — законные способы это сделать.

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Ранее в июле сообщалось, что власти Великобритании ведут секретные переговоры с Эквадором, желая выселить Ассанжа из посольства. Источники отмечали, что положение об убежище не может быть отменено, при этом сам мужчина не знает о переговорах.

В марте этого года его лишили доступа к интернету и ввели ограничения на посетителей. В начале января стало известно, что посольство Эквадора в Лондоне захотело выгнать Ассанжа из-за его бытовых привычек и несоблюдения элементарной гигиены. Тогда же медики, обследовавшие журналиста, заявили, что затворничество плохо влияет на его психику и организм.

Ассанж в 2012 году нашел убежище в посольстве Эквадора, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, но Ассанж все равно боится выдачи шведским властям, так как Стокгольм передаст его США, где ему может грозить смертная казнь из-за публикации секретной информации.

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