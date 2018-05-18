Засевшего в посольстве Ассанжа решили меньше охранять

Президент Эквадора Ленин Морено распорядился сократить число охранников в посольстве страны в Лондоне, выделенных дополнительно для обеспечения безопасности основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом в пятницу, 18 мая, сообщает агентство Reuters.

«С настоящего момента в посольстве должно быть обычное для эквадорских дипмиссий число таких сотрудников», — говорится в заявлении администрации.

В марте этого года эквадорские власти лишили Ассанжа средств коммуникации с внешним миром, отметив, что он нарушил данное в 2017 году обещание «не распространять сообщения, которые представляли бы собой вмешательство в дела других стран».

Помимо этого, в Кито заявили, что страна «оставляет за собой право принять другие меры в связи с невыполнением Ассанжем своих обязательств». О каких конкретно шагах шла речь, не уточняется.

16 мая сообщалось, что правительство Эквадора потратило по меньшей мере 5 миллионов долларов на обеспечение безопасности основателя WikiLeaks, скрывающегося в посольстве страны в Лондоне более пяти лет.

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Министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса отметила, что Ассанж продолжает оставаться в изоляции от внешнего мира.

В начале января стало известно, что посольство Эквадора в Лондоне захотело выгнать Ассанжа из-за его бытовых привычек и несоблюдения элементарной гигиены.

Также в январе сообщалось, что состояние здоровья основателя WikiLeaks вызвало опасение у врачей. После обследования журналиста медики заявили, что затворничество плохо влияет на его организм и психику.

Журналист нашел убежище в посольстве Эквадора, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, но Ассанж все равно боится выдачи шведским властям, так как Стокгольм передаст его США, где ему может грозить смертная казнь из-за публикации секретной информации.

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