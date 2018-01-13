Эквадорцы захотели избавиться от Ассанжа из-за вони и свинства

Посольство Эквадора в Лондоне захотело выгнать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который живет в диппредставительстве с 2012 года, из-за его бытовых привычек и несоблюдения элементарной гигиены. Об этом в субботу, 13 января, сообщает Fox News.

Сотрудники посольства жаловались на него, что стало одной из причин принятия такого решения. Они отмечали, что Ассанж, вероятно, не моется и дурно пахнет.

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Как отмечает издание, на свинство журналиста обращали внимание и раньше. К примеру, один из его ближайших помощников Дэниел Домшайт-Берг (Daniel Domscheit-Berg) заявлял, что Ассанж ел руками и вытирал пальцы о штаны. «Я никогда в жизни не видел таких жирных брюк», — говорил он. Друг и бывший коллега основателя WikiLeaks Жереми Циммерман (Jérémie Zimmermann) рассказывал, что тот может не менять одежду несколько дней, если кто-нибудь не заставит его сходить в душ.

10 января Ассанж получил паспорт Эквадора. За день до этого сообщалось, что сотрудники посольства хотят выгнать его.

Журналист находится в посольстве Эквадора в Лондоне с июня 2012 года. Там он нашел убежище, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, но Ассанж все равно опасается выдачи шведским властям, так как Стокгольм передаст его США, где ему может грозить смертная казнь из-за публикации секретной информации.

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