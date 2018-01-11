Ассанж стал эквадорцем

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил гражданство республики Эквадор. Об этом сообщает южноамериканское издание El Universo.

По утверждению СМИ, 21 декабря 2017 года на имя Ассанжа был изготовлен документ, подтверждающий эквадорское гражданство с кодом провинции Пичинча. На сайте налоговой службы республики подтверждается, что данный паспорт принадлежит человеку с именем и фамилией, полностью повторяющими данные основателя WikiLeaks.

Министерство иностранных дел Эквадора выпустило специальный релиз, в котором отметили, что ведомство не будет отвечать на слухи или искаженные факты по этому делу.

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Сам Ассанж также не стал давать какие-либо комментарии, но опубликовал в своем Twitter фотографию, на которой он стоит в свитере с цветами эквадорского флага.

9 января британская газета Daily Mail написала, что Эквадор собирается выгнать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из своего посольства в Лондоне. По сведениям издания, президент страны Ленин Морено разозлен твитами Ассанжа о союзниках эквадорского лидера.

Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с июня 2012 года. Там он нашел убежище, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, но Ассанж все равно опасается выдачи шведским властям, так как Стокгольм передаст его США, где ему может грозить смертная казнь из-за публикации секретной информации.

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