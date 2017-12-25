В сети переполошились из-за исчезновения Ассанжа

Пользователи Twitter высказывают свои предположения по поводу исчезновения из соцсети создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Его аккаунт был удален в ночь на понедельник, 25 декабря.

Многие публикуют сообщения «Где Джулиан Ассанж?», вероятно, пытаясь узнать у своих подписчиков хоть какую-то информацию.

Некоторые посчитали, что аккаунт исчез из-за администрации Twitter. «Учетная запись Джулиана Ассанжа удалена. Это вопиющее и неприемлемое нападение на свободу слова», — заявил один из юзеров.

Другие связали исчезновение активиста с обысками в одном из офисов WikiLeaks и уверились, что «происходит нечто серьезное».

Активистка Кассандра Фэрбенкс (Cassandra Fairbanks) сообщила, что связалась с человеком, который поддерживает контакт с Ассанжем. По словам источника, тот находится в безопасности.

Какой-либо официальной информации пока не последовало. Ни Twitter, ни WikiLeaks, ни сам Ассанж на данный момент не прокомментировали инцидент.

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