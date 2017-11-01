Познер раскрыл детали интервью с Ассанжем

Российский тележурналист Владимир Познер в беседе с радиостанцией Baltkom раскрыл детали своего интервью с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.

«Я неоднократно пытался договориться об этом интервью, но мне не удавалось. В данном случае мне очень повезло — когда я был в Стокгольме, на съемках фильма о Скандинавии, над которым я сейчас работаю, я случайно столкнулся с человеком, который близко знаком с Ассанжем. И я спросил его, может ли он помочь мне пробиться к Ассанжу. Он сказал, что может и позже позвонит мне, сообщит о результате. Буквально через два дня он перезвонил и дал телефон ближайшего помощника Ассанжа. Так я получил добро на то, чтобы взять это интервью. Так что можно сказать, что это было легко, но мне просто повезло. Так-то это сложно», — рассказал Познер о том, как ему удалось добиться проведения интервью.

Материалы по теме Высокий блондин в эквадорском посольстве Из героя-разоблачителя Ассанж превратился в малосимпатичного представителя поп-культуры

«Я позвонил в дверь посольства, мне открыл охранник, который проверяет кто вы и что вы. Потом, когда вы входите, он ведет вас в такой предбанник, спрашивает, есть ли у вас телефон. У меня их было два, он сказал — пожалуйста, отдайте их мне. Также он спросил, есть ли у меня паспорт, и сказал, что все отдаст, когда я завершу свою работу. Затем мы отправились в помещение, где должно произойти само интервью. Оно находится на первом этаже, окна плотно закрыты и завешаны занавесками, чтобы никто не мог не только посмотреть внутрь, но и ничего не услышал», — продолжил журналист.

Познер добавил, что Ассанжа нельзя назвать узником, но если основатель WikiLeaks покинет посольство Эквадора, то будет немедленно задержан

«Он, конечно, не узник, так как эквадорское посольство не принуждает его там оставаться. Он является беженцем, и это то место, где он скрывается от преследователей. Возле посольства я заметил некоторые интересные детали. Он назначил мне встречу в 19:30, когда я подошел, было уже совсем темно. У здания посольства я заметил, что рядом припарковано несколько машин с затемненными стеклами, при этом на передних сиденьях никого не было, но двигатели работали. Также, когда я заходил, рядом со зданием прогуливались несколько человек в гражданством, а когда я вышел, они все еще прогуливались. Понятно, что это слежка», и выйти он не может — его сразу схватят», — указал Познер.

По мнению журналиста, Ассанж находится в нормальном психическом состоянии.

«Я разговаривал с ним всего лишь часа полтора, интервью мы писали в режиме прямого эфира, то есть там ничего не вырезано, нет никакой редактуры… Да, мы общались немного до и после интервью, однако делать какие-то глобальные выводы на этом основании я не могу. Мне показалось, что он находится в нормальном состоянии. Конечно, он напряжен, но не производит впечатление подавленного человека или пребывающего в депрессии, совсем нет. Он отдает себе отчет в тяжести своего положения, может пошутить на эту тему, по-моему, он абсолютно адекватен», — отметил Познер.

Также Познер рассказал о своем положительном отношении к работе WikiLeaks.

«Создатель WikiLeaks получает информацию из разных источников, от закрытых людей, анонимных людей, которые имеют доступ к секретной информации. Вместе с тем, эта информация прямым образом влияет на жизни простых людей. WikiLeaks получает эту информацию, и дальше происходит чрезвычайно квалифицированная проверка, насколько эти данные соответствуют действительности. И здесь надо подчеркнуть, что пока что ни один человек не сказал о том, что это неправдивая информация. Практически WikiLeaks позволяет нам быть в курсе того, что прячет от нас власть», — добавил он.

Джулиан Ассанж стал гостем программы «Познер», вышедшей в эфир на Первом канале 30 октября.