Ассанж станет гостем Познера

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж станет гостем программы «Познер» на Первом канале. Об этом сообщается на сайте «Познер Online».

Выпуск покажут 30 октября. Ранее в интервью Юрию Дудю Познер говорил, что посетит посольство Эквадора в Лондоне, где Ассанж проживает с 2012 года.

Дипломатическое представительство предоставило ему политическое убежище. Ассанжу грозит экстрадиция в Швецию, где его обвиняли в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Основатель WikiLeaks опасается, что Стокгольм может передать его американским властям , где из-за публикаций секретных документов он объявлен врагом государства. В США Ассанжа ждет смертная казнь.

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В мае 2017 года прокуратура Швеции прекратила расследования по делу об изнасиловании, что Ассанж назвал важной победой.

Джулиан Ассанж создал WikiLeaks в 2006 году. Поначалу целью сайта называлось разоблачение коррупции в странах Средней Азии, в Китае и России, однако большое внимание уделялось и разоблачению западных правительств и корпораций.

В частности, большой резонанс получили слитые WikiLeaks кадры багдадского авиаудара 12 июля 2007 года (тогда в числе прочих погибли журналисты Reuters). Сайт собрал «дневники афганской войны» из десятков тысяч документов, в 2010 году также вышло большое «иракское досье» из 400 тысяч файлов. Множество публикаций WikiLeaks посвящены заключенным в Гуантанамо. Разоблачения WikiLeaks касаются коррупции во власти, военных преступлений, шпионских скандалов и глобальной слежки за гражданами.