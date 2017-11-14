Раскрыта переписка сына Трампа с WikiLeaks

Сын президента США Дональд Трамп-младший подтвердил, что переписывался с представителями разоблачительного сайта WikiLeaks во время предвыборной кампании отца, и опубликовал в своем Twitter несколько сообщений.

«Здесь целая ветка сообщений из переписки с WikiLeaks, включая три моих огромных ответа, которую один из комитетов Конгресса решил раскрыть. Какая ирония!» — отметил Трамп-младший.

Из выложенных в сеть сообщений следует, что переписка сына Трампа с WikiLeaks началась в сентябре 2016 года и продолжалась в течение месяца, при этом на большинство запросов организации Трамп-младший не отвечал. Так, в письме от 3 октября представители WikiLeaks предложили ему прокомментировать или распространить высказывание кандидата от демократов Хиллари Клинтон о том, что она «хотела бы уничтожить основателя сайта Джулиана Ассанжа с помощью беспилотника». В ответ Дональд Трамп-младший заявил, что уже сделал это.

Материалы по теме Русский болванчик Превращение России в элемент борьбы за власть в США не сулит ей ничего хорошего

Журнал The Atlantic ранее обнародовал часть переписки, которую адвокаты Дональда Трампа-младшего передали представителям властей, занимающимся расследованием предполагаемого вмешательства России в американские выборы.

10 июля стало известно, что в июне 2016 года Трамп-младший провел встречу с юристом из России Натальей Весельницкой, рассчитывая на получение от нее компромата на кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон. Сообщалось, что в переговорах с адвокатом также принимали участие руководитель президентской кампании Трампа Пол Манафорт и Джаред Кушнер, зять действующего президента.

Трамп-младший рассказал, что на встрече, которая прошла в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке, юрист не смогла подтвердить наличие у нее компромата на Клинтон.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» якобы похитили корреспонденцию демократов и опубликовали в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва все подобные обвинения отрицает, в том числе на высшем уровне.