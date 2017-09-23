Трамп опроверг информацию о помощи России на президентских выборах

Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Алабама, заявил, что информация о помощи со стороны России, которая якобы оказывалась во время президентской кампании 2016 года, является «выдумкой демократов». Об этом сообщает телеканал CNN.

«Нет, Россия не помогала мне, я могу вас в этом заверить. Есть ли россияне среди собравшихся?» — обратился Трамп к присутствующим.

Также Трамп заметил, что члены Демократической партии «проделали колоссальную работу», заставив людей поверить в эту «мистификацию». «Возможно, это было то, что они сделали лучше всего», — сказал президент США.

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Ранее сообщалось, что спецпрокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер созвал большое жюри для расследования утверждений о «вмешательстве России в выборы». Предметом рассмотрения жюри будет совещание в июне 2016 года с участием сына Трампа, его зятя и российского адвоката.

10 июля стало известно, что в июне 2016 года Трамп-младший провел встречу с юристом из России Натальей Весельницкой, рассчитывая на получение от нее компромата на кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон. Сообщалось, что в переговорах с адвокатом также принимали участие руководитель президентской кампании Трампа Пол Манафорт и Джаред Кушнер, зять действующего президента.

Трамп-младший рассказал, что на встрече, которая прошла в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке, юрист не смогла подтвердить наличие у нее компромата на Клинтон.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» якобы похитили корреспонденцию демократов и опубликовали в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва все подобные обвинения отрицает, в том числе на высшем уровне.