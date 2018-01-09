Эквадорцы выгонят Ассанжа

Эквадор собирается выгнать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из своего посольства в Лондоне. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на собственные источники.

По сведениям издания, президент страны Ленин Морено разозлен твитами Ассанжа о союзниках эквадорского лидера. В настоящее время Кито ищет посредника для того, чтобы провести переговоры с Лондоном о высылке Ассанжа из посольства.

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В конце декабря стало известно, что Ассанж пропал из Twitter. Не уточнялось, был ли аккаунт заблокирован техподдержкой микроблога или же его удалил сам основатель WikiLeaks. Некоторые пользователи полагают, что профиль Ассанжа взломали неизвестные хакеры, а потом удалили его.

Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с июня 2012 года. Там он нашел убежище, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, но Ассанж все равно опасается выдачи шведским властям, так как Стокгольм передаст его США, где ему может грозить смертная казнь из-за публикации секретной информации.