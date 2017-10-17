Ассанж предложил 20 тысяч евро за информацию об убийстве журналистки на Мальте

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж в своем Twitter пообещал заплатить 20 тысяч евро за информацию, которая поможет найти возможных убийц мальтийской журналистки Дафне Каруаны Галиции, погибшей при взрыве собственного автомобиля.

«Я был разгневан, когда узнал, что мальтийская журналист-расследователь и блогер Дафне Каруана Галиция была убита сегодня вечером неподалеку от ее дома при помощи бомбы, заложенной в автомобиль. Я предлагаю вознаграждение размером в 20 тысяч евро за информацию, которая поможет обличить ее убийц», — написал он.

Журналистка погибла 16 октября. Она критиковала власти острова и занималась, среди прочего, расследованием их связей с панамскими офшорами. Недавнее расследование Галиции касалось премьер-министра Мальты Джозефа Муската и его помощников, которых она уличила в связи с офшорами в Панаме, а также продаже паспортов острова и получении денег от руководства Азербайджана.