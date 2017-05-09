Штаб мальтийского премьера обвинили во взятках за паспорта для богатых россиян

Главу администрации мальтийского премьера Джозефа Муската заподозрили в получении взяток за выдачу паспортов страны состоятельным россиянам. С соответствующими обвинениями в адрес Кита Шембри (Keith Schembri) выступил лидер оппозиционной Националистической партии Мальты Симон Басаттил (Simon Busuttil), пишет во вторник, 9 мая, The Guardian.

Сам Шембри свою вину полностью отрицает, указывая на отсутствие доказательств и мотива.

Коррупционный скандал вокруг главы мальтийского правительства разгорелся в прошлом году после публикации так называемого панамского досье. Позднее в центре внимания оказалась и супруга Муската: по неподтвержденным пока данным, владелец местного частного банка Pilatus держал счета двух подставных компаний, якобы принадлежащих жене премьера, двум его ближайшим соратникам и дочери азербайджанского президента Лейле Алиевой. Представители финансовой организации все обвинения также отвергают.

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The Guardian указывает, что евродепутаты в последнее время открыто призывают Муската к уходу с поста. В начале мая Европарламент выпустил обращение, в котором призвал главу правительства Мальты дать показания 18 мая в Страсбурге, где он будет находиться по служебным делам. Призыв не имеет обязательной силы, и Мускат, реагируя на него, заявил, что сейчас неподходящее время для дачи показаний. Он также заверил, что предстанет перед комитетом Европарламента сразу после того, как независимое судебное расследование, которое он самостоятельно инициировал, будет завершено.

В апреле 2016 года немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в которых указывалось, что ряд мировых политиков и общественных деятелей широко используют офшорные схемы для ухода от налогов. В скандалах, в частности, оказались замешаны президент Украины Петр Порошенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон.