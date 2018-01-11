Британцы отказались отпустить Ассанжа с миром

Спикер Министерства иностранных дел Великобритании заявил, что Соединенное Королевство не признает дипломатический статус основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает Reuters.

«Недавно правительство Эквадора запросило дипломатический статус для господина Ассанжа в Великобритании. Соединенное Королевство не приняло запрос и не ведет переговоров с Эквадором по этому вопросу», — заявил представитель МИД.

Он также добавил, что вопрос можно решить только в случае, если Ассанж покинет посольство и предстанет перед правосудием, и эквадорское правительство об этом осведомлено.

Ранее 11 января Эквадор предоставил основателю WikiLeaks гражданство.

Ассанж находится на территории посольства Эквадора уже пять лет. Он опасается выдачи Швеции, где ему было предъявлено обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, но Ассанж боится попасть в руки шведским властям, так как Стокгольм, вероятно, передаст его США, где ему может грозить смертная казнь из-за публикации секретной информации.

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