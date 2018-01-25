Врачи испугались за психику пять лет просидевшего без солнца и воздуха Ассанжа

Состояние здоровья основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который живет в посольстве Эквадора в Лондоне пять с половиной лет, вызвало опасение у врачей. После обследования журналиста медики заявили, что затворничество плохо влияет на его организм и психику, сообщает The Guardian.

Доктора Сондра Кросби (Sondra Crosby) из США и Брок Чишолм (Brock Chisholm) из Великобритании осматривали Ассанжа около 20 часов в течение трех дней в октябре 2017 года. В среду, 24 января, они рассказали газете, что основатель WikiLeaks явно лишен человеческого права на получение медицинской помощи.

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«Наше исследование показывает, что он не имел доступа к солнечному свету, нормальной вентиляции и внешнему пространству пять с половиной лет. Это привело к значительным физиологическим и психологическим последствиям», — отметила Кросби. Она пояснила, что затворничество Ассанжа может стать причиной тяжелых приступов тревоги, патологического уровня стресса, диссоциаций, депрессий, суицидальных мыслей и хронических болей.

Газета напоминает, что у Ассанжа ранее была проблема с плечом, что требовало проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ), но в посольстве это сделать невозможно. Кроме того, у него выявляли нарушение работы легкого.

Правительство Великобритании отказалось от просьбы разрешить журналисту безопасно выйти из диппредставительства, чтобы пройти лечение в больнице. Власти предложили врачам принести туда все необходимое оборудование.

Журналист нашел убежище в посольстве Эквадора, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, но Ассанж все равно боится выдачи шведским властям, так как Стокгольм передаст его США, где ему может грозить смертная казнь из-за публикации секретной информации.

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