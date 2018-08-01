Назван повод для выезда Ассанжа из посольства Эквадора

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж скоро покинет посольство Эквадора из-за проблем со здоровьем. Об этом в среду, 1 августа, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Как рассказали собеседники агентства, в последнее время состояние здоровья Ассанжа ухудшилось, однако он не может получать необходимую помощь на территории дипмиссии. Сроки его выезда не уточняются.

27 июля президент Эквадора Ленин Морено заявил, что когда-нибудь Ассанжу придется покинуть посольство страны в Лондоне.

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Ранее в июле сообщалось, что власти Великобритании ведут секретные переговоры с Эквадором, желая выселить основателя WikiLeaks из посольства. Источники отмечали, что положение об убежище не может быть отменено, при этом сам мужчина не знает о переговорах.

В марте этого года Ассанжа лишили доступа к интернету и ввели ограничения на посетителей. В начале января стало известно, что посольство Эквадора в Лондоне захотело выгнать его из-за его бытовых привычек и несоблюдения элементарной гигиены. Тогда же медики, обследовавшие журналиста, заявили, что затворничество плохо влияет на его психику и организм.

Ассанж в 2012 году нашел убежище в посольстве Эквадора, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, но Ассанж все равно боится выдачи шведским властям, так как Стокгольм передаст его США, где ему может грозить смертная казнь из-за публикации секретной информации.

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